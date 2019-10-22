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    وزيرة الثقافة: القوى الناعمة وسيلة التقارب بين الشعوب

    05:41 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    وزيرة الثقافة: القوى الناعمة وسيلة التقارب بين الشعوب

    ايناس عبدالدايم

    القاهرة - أ ش أ:

    قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن القوى الناعمة بمختلف صورها تعد أحد وسائل التقارب بين الشعوب وتعمل على فتح قنوات للتواصل بين الأمم، بما تحمله من قيم نبيلة ومبادئ سامية.

    جاء ذلك خلال العرض الذي قدمته فرفة بالية أوبرا القاهرة علي المسرح الوطني بمدينتي بلجراد ونوفي ساد، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض بلجراد الدولي للكتاب في دورته الـ 64، حيث أظهرت الفرقة براعتها وقدرتها الفنية وأسرت قلوب الجماهير ببرنامج فني متنوع تضمن لوحات من الباليهات المصرية والعالمية، وأكد العرض أن الفنون عابرة لكل الحدود ولغة لها سحرها وعالمها الخاص.

    وأكدت "عبدالدايم"، أن الفنون والثقافة من أهم سفراء التعبير عن الصورة الحضارية لمصر أمام العالم، مشيرة إلى دورهما الهام والمؤثر في تنمية الأوطان من خلال بناء المجتمعات وتشكيل وعي أبنائها.

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    إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة المسرح الوطني

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