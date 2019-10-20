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    "الوزير" يجري حوارًا مع صرافة تذاكر بمحطة هليوبوليس (فيديو)

    04:00 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    "الوزير" يجري حوارًا مع صرافة تذاكر بمحطة هليوبوليس (فيديو)

    الفريق مهندس كامل الوزير

    كتب- محمد عبدالناصر:

    تصوير - أسماء يسري:

    شهد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، صباح اليوم الأحد تشغيل محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للركاب.

    ووقف الوزير أمام أحد شباك التذاكر لشراء تذكرة بـ5 جنيهات، حيث أجرى حوارًا مع صرافة التذاكر بالمحطة، قائلاً: "هذه التذكرة هكتب عليها اسمى وأحتفظ بيها".

    وطالب وزير النقل بالالتزام بدفع ثمن تذاكر المترو وعدم تخطى المحطات التي تحددها التذكرة حتى لا يتعرض صاحبها للغرامة والتي تقدر بـ50 جنيها، موضحًا أن الركاب يحصلون على خدمة متميزة ولا بد من دفع حق الدولة.

    وقال الوزير، إن محطة هليوبوليس تعتبر من أضخم محطات مترو الأنفاق في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وبلغت تكلفتها حوالي 1.9 مليار جنيه ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة.

    كامل الوزير صرافة تذاكر محطة هليوبوليس مترو أنفاق القاهرة

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