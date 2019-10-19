الصحة: 18 عيادة متنقلة لخدمة البدو في الأماكن النائية بجنوب سيناء

كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا اليوم السبت مع مديري الإدارات الصحية وقيادات المحليات من رؤساء المدن بمحافظة جنوب سيناء وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتلك المحافظة نظرًا لكونها محافظة حدودية وسياحية، لذلك تم إدراجها ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.

ولفت "مجاهد" في بيان اليوم، إلى أن الوزيرة شددت على سرعة اتخاذ مايلزم من إجراءات لرفع كفاءة الوحدات، إذ تعد النواة الأساسية لتطبيق المنظومة، بالإضافة لمراجعة معايير السلامة الإنشائية لكل مركز ووحدة صحية على حدة، موضحة أنه سيتم مراجعة الوحدات في وجود رئيس هيئة الرقابة والاعتماد للتأكد من سلامة المنشآت ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

وأكدت وزيرة الصحة أن القوى البشرية هم الركيزة الأساسية للعبور بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبالتالي سيتم تطبيق المعايير الدولية فيما يخص القوى البشرية.

وكلفت الوزيرة في هذا الشأن الدكتور أمير التلواني مسئول التحول المؤسسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بإعداد خطة القوى البشرية الخاصة بتطبيق المنظومة داخل المحافظة.

ووجهت "زايد" بتجهيز عيادات باطنة وجراحة ونساء ومركز ولادة آمنة، بالإضافة لتوفير سيارتين إسعاف ثابتتين ببعض المناطق لخدمة أهالي المحافظة، وذلك ضمن استراتيجية العمل بالتوازي أثناء رفع كفاءة وتطوير المستشفيات والوحدات، مشيرة إلى أنه سيتم الاستعانة بإحدى الشركات التي تعمل في مجال المستشفيات سابقة التجهيز وصديقة البيئة وذلك لضمان سرعة تطبيق المنظومة بكفاءة وجودة عالية.

كما وجهت بتوفير 18 عيادة متنقلة لخدمة البدو وأهالي المحافظة ممن يعيشون في مناطق نائية، وتوفير سيارات إسعاف ثابتة وعيادات متنقلة عند منافذ ومداخل المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع أهدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء درع المحافظة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لجهودها للنهوض بالمنظومة الصحية في محافظة جنوب سيناء.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.