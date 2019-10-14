السيسي يهنئ الشعب التونسي على انتخاب قيس سعيد رئيسًا للجمهورية

القاهرة- مصراوي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب التونسي على انتهاء الانتخابات الرئاسية وانتخاب قيس سعيد رئيسًا للجمهورية.

وكتب السيسي عبر تويتر، "أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيسٍ للجمهورية متمنيًا للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعًا نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا فى كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".