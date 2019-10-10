بالفيديو.. خالد الجندي يوجه رسالة لكل من باعوا أوطانهم

كتبت- سماح محمد:

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة لكل من باعوا أوطانهم، وفرطوا فيها، وانقلوبوا على بلادهم، قائلًا: "القرآن منعك إنك تمشي خلف أمير أو مرشد أو شيخ وأنت معمي، لازم تكون على بصيرة ونور وضياء، مفيش حد فينا بعد رسول الله كلامه مقدس"، متابعًا: "كل الدنيا زائلة ولن يتبقى لك إلا الكلمة"، مستشهدًا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا}.

وأضاف الجندي من خلال تقديم حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" قالا: "مش ممكن يكون شخص ذكي إللي يفرقط في وطنه ودينه وعرضه ونفسه"، لافتًا إلى أن الدين الإسلامي مبني على الذكاء والانتباه، مستشهدًا بقوله تعالى: " {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}.

وأشار "الجندي"، إلى أن هناك دولًا اُختطفت، ودول تتقسم، ودول أخرى تتعرض للانتهاك، ودول أصبحت العش الرسمي للإرهاب، متابعًا: "لما نشوف مصر بهذا التماسك والقوة رغم كل ما حدث للدول الأخرى في المنطقة، بتبقى عايز تروح تقبل بيادة كل راجل يقف على الحدود لمنع الوطن من التفتيت أو التقسيم أو التجزئة أو التناحر".