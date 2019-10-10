برلماني يطالب بتخفيض سعر الغاز المورد لمصانع السكر

كتب- أحمد علي:

تقدم اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن مستقبل وطن، بطلب إحاطة مُقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير المالية، بشأن ضرورة تخفيض سعر الغاز لشركات السكر والصناعات التكاملية من الشركات الوطنية.

ودعا "خلف الله" باتخاذ الخطوة مع شركات السكر أسوة بغيرها من شركات الأسمنت والألومنيوم وغيرها من مصانع الحديد والصلب، وذلك لماتسهم به هذه الصناعة الوطنية في الدخل القومي، وماتوفره من السلعة الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى.

وقال عضو مجلس النواب، في طلبه، إن مصانع السكر والصناعات التكاملية تننتج سنويًا مليون طن سكر ويؤمن احتياجات مصر من السلعة الاستراتيجية، ويحتاج إلى دعم كبير أسوة بغيره من المصانع الوطنية ولتشجيع الصناعة الوطنية حتى تستطيع هذه المصانع القيام بدورها الوطني، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية.

وطالب "خلف الله"، الحكومة بتعميم التخفيض وشموله مصانع السكر ومصنع الفايبر أسوة بمصانع الأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على أسعار الغاز؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.