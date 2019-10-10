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    السيسي يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سوريا ويحذر من تداعياته

    03:47 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    السيسي يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سوريا ويحذر من تداعياته

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذراً من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

    جاء ذلك خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

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