جولة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمتابعة العمل بمستشفى الزهراء

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة ميدانية مفاجئة، مساء الثلاثاء، بمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، وتفقد بعض الأقسام، وأدار حوارًا وديًا مع بعض من المرضى.

واطمأن المحرصاوي على جودة الخدمة الطبية المقدمة، موجهًا بتوفير كل سبل الرعاية الصحية للمترددين على المستشفى، والسعي الجاد للارتقاء بمستوى الأداء؛ بما يُسهم في تيسير سُبل العلاج.



واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على الطالبة مروة محمد على، بالفرقة الأولى بكلية الطب بالقاهرة التى أصيبت اليوم فى حادث تصادم أثناء عبورها الطريق بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بالقاهرة، واستجاب لرغبتها بتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول إلى شهر أغسطس المقبل، نظرًا لظروفها الصحية.

واطمأن المحرصاوي على الطالبة أمانى محمد عبدالرحمن، بالفرقة الرابعة بكلية العلوم للبنات، التى تتلقى العلاج بالمستشفى، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية لهما.