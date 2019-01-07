حدث ليلًا| المصريون يحتفلون بعيد الميلاد.. ورسائل من الرئيس والطيب وتواضروس

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي ولادولي، كان أبرزها ما يلي:

"الفتن لن تنتهي".. 10 رسائل من السيسي للمصريين في عيد الميلاد (صور)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

للمزيد اضغط هنا

شيخ الأزهر يوضح بالأدلة الشرعية جواز بناء الكنائس وحماية المسلمين لها

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن موقف الإسلام من بناء الكنائس "محسوم" حيث يعد الإسلام ضمانة شرعية لبناء كنائس المسيحيين ومعابد اليهود وهذا حكم شرعي لا جدال فيه.

للمزيد اضغط هنا

في نهاية قداس الميلاد.. البابا تواضروس يشكر السيسي: "حقق وعده"

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيقه وعده بأن "يكون اليوم تاريخي في تاريخ مصر".

للمزيد اضغط هنا

بابا الفاتيكان في كلمته للشعب المصري: "ليحل السلام والبركة على هذه الأرض"

وجه البابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، التحية لجمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

للمزيد اضغط هنا

"التاريخ سيكتب عن السيسي".. أديب معلقًا على افتتاح الرئيس المسجد والكاتدرائية

هنأ الإعلامي عمرو أديب الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معتبرًا أن الأمر اللافت للنظر اليوم هو قدرة المصريين على الإنجاز، حيث تمكنوا خلال عام ونصف العام من بناء مسجد وكنيسة على أحدث وأعلى مستوى.

للمزيد اضغط هنا

في قداس عيد الميلاد.. وكيل مطرانية كفرالشيخ يدعو للصلاة للشهيد "مصطفى عبيد"

دعا القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفرالشيخ، أمس الأحد، بالصلاة للشهيد الرائد مصطفى عبيد، ضابط المفرقعات، في قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس بمدينة دسوق.

للمزيد اضغط هنا

خبير أمني: الشهيد مصطفى عبيد أبطل قنبلتَين وضحَّى بحياته لإنقاذ المئات - فيديو

قال اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، إن أي مواطن يعثر على جسم غريب به أسلاك عليه أن يُبلغ قوات الشرطة سريعًا، حتى لو كانت في النهاية عبارة عن "لعبة أطفال"، مطالبًا المواطنين بعدم الاستهانة من أي شيء بسيط، فقد يكون عبوة ناسفة في النهاية.

للمزيد اضغط هنا

الشيخ عسكر يروي آخر كلمات الشهيد مصطفى عبيد - فيديو

قال الشيخ سعد عسكر، مقيم شعائر مسجد ضياء الحق بمدينة نصر، إنه في البداية اعتقد أن الشخص الذي وضع شنطة المتفجرات فوق المسجد حرامي أو أحد الأشخاص المدمنين، وعندما وصل سريعًا ذهب إلى أعلى المسجد ووقف دقيقتَين يتأمَّل الشنطة، وتأكد أنها قنبلة وموجهة إلى الكنيسة المجاورة للمسجد، حيث المسافة العلوية بين الكنيسة والمسجد تبلغ 3 أمتار.

للمزيد اضغط هنا

جهاز المشروعات الصغيرة يضخ 5.3 مليار جنيه قروضا في 2018

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان أمس الأحد، إن الجهاز منح قروضا بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال عام 2018، لتمويل حوالي 247 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت حوالي 395 ألف فرصة عمل.

للمزيد اضغط هنا

"درجة الحرارة صفر".. "الأرصاد": الطقس السيئ يضرب مدينة مصرية

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد طقسًا غير مستقر ونشاطًا في حركة الرياح على كل أنحاء الجمهورية مصحوبة بالرمال تصل إلى حد العاصفة، خصوصًا فى الأماكن المكشوفة القريبة من الصحراء.

للمزيد اضغط هنا

بدء مراسم عزاء كاميليا السادات

عزاء الراحلة كاميليا السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

للمزيد اضغط هنا

بوتين يحضر قداس عيد الميلاد في سان بطرسبورج

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قداس عيد ميلاد المسيح في كاتدرائية "سباسو- بريؤوبراجينسكي" في سان بطرسبورج.

للمزيد اضغط هنا

قائد بالجيش اليمني: الميليشيا الحوثية تعيش حالة انهيار

أكد القائد في الجيش اليمني العميد عبيد الأثلة، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تعيش حالة من الانهيار والضعف الشديد في معقلها بمحافظة صعدة، وسط تقدم ميداني ملحوظ لقوات الجيش الوطني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

للمزيد اضغط هنا

السعودية: لغم حوثي جرفته السيول يقتل طفلا في جازان

كشفت السلطات السعودية، أمس الأحد، عن تعرض عائلة لانفجار لغم أرضي تابع للحوثيين، بمدينة جازان جنوبي المملكة.

للمزيد اضغط هنا

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالالتفاف على اتفاقات ستوكهولم

اتهمت الحكومة اليمنية الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، بالالتفاف على اتفاقات ستوكهولم التي تم إعلانها في الـ 13 من ديسمبر الماضي.

للمزيد اضغط هنا

بعد القدس.. إسرائيل تطالب أمريكا بالاعتراف بسيادتها على الجولان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل مباحثاته أمس الأحد، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

للمزيد اضغط هنا

اعتقال أمريكيين ينتميان لتنظيم داعش في سوريا

اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، عناصر من تنظيم داعش، بينهم أمريكيان، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

للمزيد اضغط هنا

السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح بسبب "وحشية" حماس

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الأحد، سحب كل موظفيها العاملين على معبر رفح الحدودي، مرجعة السبب إلى ما أسمته "ممارسات وحشية" تقوم بها حركة حماس.

للمزيد اضغط هنا

ترامب يؤكد أنباء مقتل البدوي مخطط الهجوم على المدمرة (يو إس إس كول)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، أنباء مقتل جمال البدوي، القيادي في تنظيم القاعدة، والمتهم بأنه المخطط للهجوم على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كول) قبل أكثر من 18 عاما.

للمزيد اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة رام الله

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، ضاحية "البالوع" وضاحية المنطقة الصناعية بمدينة "البيرة" بمحافظة رام الله، وداهمت المنازل والمصانع والمحال التجارية واللجنة الأولمبية الفلسطينية.

للمزيد اضغط هنا

سلطان ماليزيا يتنحى عن العرش قبل انتهاء ولايته بخمسة أعوام

تنحى السلطان محمد الخامس سلطان ماليزيا عن العرش أمس الأحد، ليصبح أول سلطان يتنحى عن حكم البلاد قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.

للمزيد اضغط هنا

