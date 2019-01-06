السيسي يستمع لشرح مفصل عن مسجد الفتاح العليم

كتب ـ يوسف عفيفي ومحمد جمعة:

اسمتع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل حول مسجد الفتاح العليم، من اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال الوزير، على هامش افتتاح مسجد الفتاح العليم اليوم الأحد، إن المسجد أُنشئ في مدخل العاصة الإدارية الجديدة ويسع لعدد 17 ألف مصلٍ، وجرى تصميمه على التراث المعماري الإسلامي، ويضم 4 مآذن يعلوها هلال من النحاس بإجمالي ارتفاع 95 مترًا.

وأوضح أن المسجد يتكون من 4 أجزاء منها: طابقان، الطابق الأول يسع لـ6 آلاف و300 مصلٍ، فيما خصص الطابق الثاني للسيدات ويسع لعدد 1200 مصلٍ، ويبلغ العدد الإجمالي للمصلين 7500 مصلٍ، ويضم 21 قبة، أول قبة هي الرئيسية للمسجد قطرها 33 مترا وارتفاعها 44 مترا، ويوجد 4 قباب آخرى، القبة الواحدة 11 مترا، وهناك 10 قباب على الأسوار الخارجية ليبلغ العدد الإجمالي 21 قبة.

وأوضح أن المسجد يضم 520 وحدة إضاءة و74 نجفة وقطر النجفة الرئيسية 15 مترا ووزنها 9 أطنان ومثبتة بـ72 نقطة تثبيت، ويضم المسجد 196 عامودًا، يترواح طول العامود من 4 إلى 6 أمتار، وللمسجد 5 مداخل رئيسية للرجال، و2 للسيدات وأسانسير لصعود للدور الأول للصلاة.

وقال إن الساحة الخارجية للمسجد مزينة بوحدات إضاءة من الطراز الإسلامي حوالي 800 عامود، وقاعتين لتحفيظ القرآن، و4 سلالم كهربائية متحركة لكبار السن، وقاعتين رئيسيتين للمناسبات، تسع لعدد 1000 فرد.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات الدولية والعامة.

ومن المقرر أن يكون مسجد العاصمة الجديدة هو المسجد الرسمي للدولة الذي ستقام فيه صلاة الأعياد والاحتفالات الدينية.

ويقع المسجد، على الطريق الدائري الأوسط الجديد، ويتكون من دور أرضي، يضم صحن المسجد بمساحة 6325 مترًا، وبه 5 مداخل رئيسية، منها 2 للسيدات و3 للرجال.