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السيسي يوفد مندوبًا للمشاركة في جنازة الشهيد مصطفى عبيد

08:36 م الأحد 06 يناير 2019
السيسي يوفد مندوبًا للمشاركة في جنازة الشهيد مصطفى عبيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء طارق عجيز للمشاركة في تشييع جنازة شهيد الوطن الرائد مصطفى عبيد محمود سالم.

كما أوفد اللواء أحمد عبده للتعزية في وفاة المرحومة كاميليا محمد أنور السادات، والعميد حسام أحمد سمير للتعزية في وفاة المرحوم الدكتور محمد محمود سليمان، والعميد عمرو محمد خلف للتعزية في وفاة المرحومة نادية زكي محمد زكي، والعميد محمد حمدان محمد عبد الرحمن للتعزية في وفاة المقدم طيار نادر محمد أحمد محمد عمران وإبلاغ أسرهم خالص العزاء.

وشُيعت جنازة الشهيد مصطفى عبيد اليوم الأحد من مسقط رأسه بقرية جزيرة الأحرار مركز طوخ بمحافظة القليوبية، في جنازة عسكرية مهيبة.​

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السيسي جنازة الشهيد مصطفى عبيد اللواء طارق عجيز

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