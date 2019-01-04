بعد توقف 7 سنوات.. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الكورية الجنوبية

القاهرة -(د ب أ):

استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الجمعة أول رحلة طيران للخطوط الجوية الكورية قادمة من مطار انشيون بالعاصمة الكورية سول بعد توقف 7 سنوات.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة اليوم إن الطائرة الكورية الجنوبية وصلت وعليها 216 راكبا حيث تم "استقبالهم بحفاوة بالغة وتوزيع الحلوى والورود عليهم".

وأشارت المصادر إلى أن الخطوط الجوية الكورية ستنظم رحلة طيران أسبوعيا ولمدة 6 أسابيع.

وقالت المصادر إن شركة مصر للطيران تقدم الخدمات الأرضية للخطوط الكورية.

وأوضحت المصادر أنه تم بحث إمكانية زيادة رحلات الخطوط الكورية لمطار القاهرة وبعض المطارات الداخلية الفترة القادمة، دون مزيد من التفاصيل.