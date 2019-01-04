اليوم.. الأوقاف تطلق 3 قوافل دعوية إلى الجيزة والبحيرة ومطروح

كتب- محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات الجيزة والبحيرة ومطروح، تحت عنوان: "خدمة المجتمع بين العمل التطوعى والواجب الكفائى والعيني".

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.