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اليوم.. الأوقاف تطلق 3 قوافل دعوية إلى الجيزة والبحيرة ومطروح

05:00 ص الجمعة 04 يناير 2019
اليوم.. الأوقاف تطلق 3 قوافل دعوية إلى الجيزة والبحيرة ومطروح

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات الجيزة والبحيرة ومطروح، تحت عنوان: "خدمة المجتمع بين العمل التطوعى والواجب الكفائى والعيني".

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

 

وزارة الأوقاف الجيزة قوافل دعوية البحيرة مطروح محمد مختار جمعة

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