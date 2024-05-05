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الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا

03:04 ص الأحد 05 مايو 2024

فرع دار الإفتاء بطنطا

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كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم كثرة الحلف في البيع والشراء، وهل تدخل في نطاق الحلف المباح أم ضمن الأمور المنهي عنها شرعًا.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، أن إكثار الحلف أثناء البيع والشراء منهي عنه شرعًا؛ لما يترتَّب عليه من زوال البركة، ولكَونه كثيرًا ما يكون سببًا لغِشِّ المشتري، وسببًا لزوَال تَعْظِيم اسم الله تعالى من القلوب.

وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الله تعالى أمر بحفظ الأَيمان ونَهى عن إكثار الحَلِفِ؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة:89]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، وورد في السنَّة النبوية المطهرة النهي عن إكثار الحلف مطلقًا وخصوصًا عند المتاجرة؛ لما يترتب عليه من محق البركة ورفعها. قال النبي ﷺ: «الحلف مُنَفِّقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة» (رواه البخاري).

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