صقيع وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس عيد الميلاد

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال فترة الاحتفال بأعياد الميلاد خاصة يومي الأحد والاثنين انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 3 - 4 درجات، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة، في بيان، لها، أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

كما توقعت الهيئة، أن تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد إلى مناطق من القاهرة.

ونصحت الهيئة المواطنين - خلال يومي الأحد والاثنين - بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية، خاصةً على البحر المتوسط، فضلًا عن القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال يومي الأحد والاثنين:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 16 إلى 15 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية من 15 إلى 14 درجة مئوية

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 16 إلى 15 درجة مئوية

محافظات شمال الصعيد من 16 إلى 15 درجة مئوية

محافظات جنوب الصعيد من 20 إلى 19 درجة مئوية

محافظات جنوب سيناء من 20 إلى 21 درجة مئوية