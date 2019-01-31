"أخبار اليوم" تقرر رفع أسعار مطبوعاتها غير اليومية

كتب- مصطفى علي:

أصدرت مؤسسة أخبار اليوم، قرارًا إداريًا برفع أسعار المطبوعات غير اليومية الخاصة بالمؤسسة، وذلك ابتداءً من السبت 9 فبراير المقبل.

ووجه الكاتب الصحفي ياسر رزق، مذكرة إدارية رقم 2 لسنة 2019 بنص القرار - حصل "مصراوي" على نسخة منها، إلى كل من أحمد جلال مدير عام مؤسسة أخبار اليوم ومصلحي طلخان، مدير عام القطاع المالي، وهشام صالح مدير عام قطاع التوزيع، وذلك للعمل بها بدءًا من التاريخ المذكور.

وتضمن القرار رفع أسعار مجلة آخر ساعة لـ10 جنيهات، وأخبار النجوم لـ10 جنيهات، وأخبار السيارات لـ15 جنيها وكتاب اليوم لـ25 جنيها، ومجلة فارس لـ7 جنيهات، واللواء الإسلامي لـ5 جنيهات، وأخبار الحوادث لـ5 جنيهات، وأخبار الرياضة لـ5 جنيهات وأخبار الأدب لـ10 جنيهات، بينما العدد الشهري ارتفع سعره لـ15 جنيها.

من جانبه، قال أحمد جلال مدير عام مؤسسة أخبار اليوم لمصراوي، إن القرار سيبدأ العمل به ابتداءً من 9 فبراير المقبل، حيث سيتم رفع أسعار جميع المطبوعات غير اليومية، بينما أسعار الصحف اليومية لن ترتفع إلا بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، وليس بقرار داخلي من المؤسسة، موضحًا أن القرار اعتُمد رسميا من رئيس مجلس الإدارة وسيتم العمل به من تاريخه.