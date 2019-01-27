​الرئيس الفرنسي يصل القاهرة للقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادما من معبد أبو سمبل بأسوان، في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تعقد قمة مصرية فرنسية بين الرئيسين، يبحثا خلالها تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، كما يتم بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.