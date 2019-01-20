وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الاختبار الموحد لطلاب القطاع الطبي

كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تطبيق الاختبار الموحد على طلاب القطاع الطبي، وذلك لتقييمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشيراً الى التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة والجامعات في هذا الشأن، وتقنين إجراءات تلك الاختبارات، موضحاً دور ذلك في رفع كفاءة الأطباء المهنية وجميع المهن الطبية كالصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، مساء أمس السبت.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى الاستعدادات القائمة لإجراء الامتحان المعرفي الموحد الثاني للمرحلة الإكلينيكية لكليات الطب بالجامعات، والمقرر عقده في 7 مارس المقبل وذلك بمشاركة حوالى 3 آلاف طالب من 21 كلية طب على مستوى الجمهورية موزعة على النحو التالي: (18 كلية طب حكومية، و2 كلية طب خاصة، 1 كلية طب القوات المسلحة)، بجامعات القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، وقناة السويس، والمنصورة، وطنطا، وبنها، وجنوب الوادي، وسوهاج، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنيا، والإسكندرية، والزقازيق، والمنوفية، وأسوان، والفيوم، وبورسعيد، و6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى كلية طب بالقوات المسلحة. وهو ما يمثل 10% من أجمالي عدد طلاب كليات الطب

طالب عبدالغفار ممثلي القطاع الطبي بالجامعات بضرورة تقديم تصور للامتحان المعرفي الموحد لكل قطاع وتحديد مواعيد لتطبيقها وتكوين لجنة قومية لبنوك الأسئلة وفقاً للمعايير الدولية، تمهيداً لاعتمادها دولياً.

وأشار عبدالغفار إلى أنه سيتم منح الـ (100) الأوائل من الطلاب المتفوقين في الاختبار المعرفي الموحد فرصة للتدريب بأحد المستشفيات الجامعية بالخارج.