رئيس الحجر الزراعي: السعودية أبلغتنا بحظر استيراد البصل بسبب متبقيات المبيدات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن السلطات السعودية حظرت استيراد شحنات البصل المصدرة من مصر بسبب ارتفاع المبيدات في المحصول.

وأوضح العطار، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الإدارة أرسلت خطابًا رسمياً للملكة العربية السعودية لاستبيان أسباب حظر الشحنة دون إرسال أية إخطارات، وبناءً عليه أوضحت المملكة أن الحظر جاء نظرًا لارتفاع متبقيات المبيدات في البصل، رغم أن محصول البصل من أقل المحاصيل استهلاكًا للمبيدات مما يدين الشركة المُصدرة.



وأضاف أن الإتفاق الموقع بين البلدين مارس الماضي ينص على وجوب إرسال إخطار للحجر الزراعي ضد الشركة المخالفة لشروط التصدير حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإيقافها عن التصدير، نظرًا لأن عمليات الحظر تؤثر سلبًا على القوة التصديرية لمصر.

كانت وزارة البيئة والمياه الزراعة السعودية، أعلنت فرض حظر مؤقت على استيراد البصل المصري، بسبب تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميًا.