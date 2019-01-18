جبهة الدفاع عن "العباسية" تُطالب بدعوة الإعلام والنواب لزيارة المستشفى

كتب - أحمد جمعة:

ثمّنت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزاء، بنفي ما تردد عن هدم أو نقل المستشفى إلى مدينة بدر، أو استغلال أرضها للاستثمار.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الصحة بخصوص هذه الأنباء، والتي أكدت بدورها اعتبار هذا المستشفى أثرًا تاريخيًا لا يمكن هدمه وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، لافتة إلى أنها قامت بتخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة بدر لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية -إضافة إلى مستشفى العباسية-، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع بإقامة مستشفيات جديدة.

وقالت الجبهة في بيان اليوم الجمعة، إن البيان أشار لأول مرة إلى كون المستشفى أثرًا تاريخيًا، ذلك ما أشارت إليه الجبهة في مايو 2017.

وطالبت الجبهة من وزارة الصحة إتاحة الفرصة أمام وسائل الإعلام وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني لزيارة المستشفى والاطلاع على مشروعات التطوير به، وعقد مؤتمر صحفي موسع بالمستشفى لتوضيح الحقائق للرأي العام.

وقالت الجبهة أن مجلس إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية يضم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو مجلس نقابة الأطباء وآخرين عن منظمات المجتمع المدني لم يطلعوا جميعهم على أية مشروعات تطوير داخل المستشفى على مدار شهر كامل شمله انعقادين للمجلس.



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