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    رفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الانعقاد غدًا

    07:09 م الإثنين 14 يناير 2019
    رفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الانعقاد غدًا

    الدكتور علي عبد العال

    كتب- أحمد علي:

    رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي استكملت مناقشة مشروع قانون المحال العام المقدم من الحكومة، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

    ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدًا، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.

    وناقشت الجلسة العامة، بحضور وزير النقل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي.

     

    مجلس النواب علي عبد العال انعقاد البرلمان

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