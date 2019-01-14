برلماني يطالب رئيس الوزراء بإقامة مباريات من "أمم إفريقيا" بالبحر الأحمر

كتب- محمد نصار:

أرسل النائب أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، يطالب فيه بأن يكون لمحافظة البحر الأحمر نصيب في تنظيم مباريات كأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها في يوينو المقبل.

وقال أبو خليل، في خطابه، إن محافظة البحر الأحمر بما تمتلكه من بنية تحتية ضخمة، وشبكة طرق حديثة، ومنشآت رياضية جديدة، أصبحت مستعدة لتنظيم أهم الأحداث والبطولات الرياضية العالمية، بما لديها من كافة الإمكانيات اللازمة التي تحتاجها مثل هذه البطولات.

وأضاف عضو مجلس النواب: نقترح وضع المحافظة في عين الاعتبار، على أن تكون ضمن المحافظات التي ستقام على أرضها مباريات كأس أمم إفريقيا، لما سيساهم ذلك في تنشيط الحالة الاقتصادية للمحافظة، ورفع معدلات السياحة الوافدة إليها.

وأكد نائب البحر الأحمر أن المحافظة شهدت على مدى الشهور الماضية الكثير من البطولات الرياضة العالمية على أرضها، مشيرًا إلى أنها تحولت بالفعل إلى قبلة للرياضيين العالميين والبطولات الرياضية الدولية.

وأشار إلى أنه تم تنظيم أغلبية تلك البطولات على أرض الغردقة منها بطولة العالم للويند سيرف، وبطولة الجمهورية للفروسية، ثم البطولة الدولية لكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة الأفروآسيوية لكرة السرعة وغيرها من البطولات الدولية التي يشارك بها العديد من دول العالم.