الثلاثاء المقبل.. بدء تسليم 480 وحدة سكنية في "دار مصر" بالشيخ زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس كمال بهجات بأن جهاز مدينة الشيخ زايد سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل في تسليم 480 وحدة سكنية (20 عمارة) بالحي 16، ضمن المرحلة الثانية من مشروع (دار مصر) للإسكان المتوسط بالمدينة للفائزين بها.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندس مصطفى فهمي - في بيان لوزارة الإسكان، اليوم السبت - "إنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان - فرع الشيخ زايد؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات لإتمام إجراءات التعاقد والاستلام، وموافاة الجهاز بما يفيد تسليم الوحدة للعميل، وذلك في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخه.. مؤكدا أنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن طبقا للائحة العقارية".

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح فهمي أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: (صورة بطاقة الرقم القومي للمالك، صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة وصورة إيصال سداد آخر قسط).​