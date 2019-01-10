حدث ليلاً.. مصطفى موسى يدعم لسيسي لفترة جديدة.. وموعد ارتفاع أسعار السيارات

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة علي الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

مصطفى الفقي: الحديث عن التعديلات الدستورية أمر صحي في هذه الحالة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الحديث عن التعديلات الدستورية أمر صحي، بشرط أن تكون دوافعه وطنية نقية.

للمزيد اضغط هنا

موسى مصطفى: "كلنا مع السيسي لو رشَّح نفسه لفترة جديدة" - فيديو

قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب الغد، إنه ترشح الفترة الماضية للانتخابات الرئاسية طبقًا لفكره.

للمزيد اضغط هنا

مصادر تكشف حقيقة العثور على شقيقة "العادلي" متوفاة داخل فيلتها بحلوان

نفى مصدر مقرب من أسرة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ما تردد حول العثور على جثة شقيقته متوفاة داخل فيلتها الخاصة بمنطقة وادي حوف في حلوان.

للمزيد اضغط هنا

"في 40 دقيقة".. وزير النقل: القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية سينقل 350 ألف مواطن يوميًا

قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، إن القطار الكهربائي الذي سيربط العاصمة الإدارية بالخط الثالث للمترو شرقي القاهرة بإمكانه نقل 350 ألف مواطن في اليوم الواحد.

للمزيد اضغط هنا

مصر تشتري 415 ألف طن قمح روسي

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال مناقصتين عالميتين على شراء 415 ألف طن قمح روسي.

للمزيد اضغط هنا

بعد واقعة "وجبة العشاء".. إحالة مسؤولي المدينة الجامعية بـ"أزهر أسيوط" للتحقيق

قرر الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، إحالة مسؤولي المدينة الجامعية للبنين بأسيوط للتحقيق، بعد تعرض أربعة طلاب لحالات إغماء، عقب تناولهم وجبة العشاء.

للمزيد اضغط هنا

شعبة السيارات: تكلفة استيراد الفئات الأوروبية سترتفع أول فبراير لهذا السبب

قال نور درويش، رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات، إن سوق السيارات كانت تعاني ركودًا خلال الفترة الماضية، بسبب شائعة خفض الأسعار في يناير الجاري.

للمزيد اضغط هنا

وزير التعليم يستعرض مع نظيره بجنوب السودان النظام التعليمي الجديد في مصر

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع دنج دنج هوك ياي وزير التعليم العام والإرشاد بجنوب السودان، مساء الأربعاء، النظام التعليمي الجديد في مصر والفلسفة التي تقوم الوزارة بتنفيذها.

للمزيد اضغط هنا

برلمانية تكشف تفاصيل مشروع قانون تجريم الحصول على قرنية المتوفَّى

كشفت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون تجريم الحصول على قرنية المتوفَّى، موضحة أن القوانين الخاصة ببنوك العيون يوجد بها عوار دستوري وتشريعي وتحتاج إلى تعديل.

للمزيد اضغط هنا

وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين.

للمزيد اضغط هنا

"منعًا لأي إشكاليات".. أبو سعدة مطالبًا بعودة "التضامن" لمراقبة الجمعيات الأهلية

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك توافقًا بين منظمات المجتمع المدني التي شاركت في جلسة الحوار المجتمعي على التوصيات الخاصة بتعديلات قانون الجمعيات الأهلية.

للمزيد اضغط هنا

بالفيديو وزير النقل يُعلن إعادة تشغيل خط السكة الحديد إلى سيناء: "هنرجعه تاني"

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، عن تخطيط الوزارة لإعادة تشغيل خط السكة الحديد إلى سيناء مُجددًا.

للمزيد اضغط هنا

السعودية تنفي تصريح منسوب لسفيرها بمصر حول موقف الملك من مظاهرات السودان

نفت السفارة السعودية، الأربعاء، التصريحات المنسوبة لمندوب المملكة في الجامعة العربية أسامة أحمد نقلي بشأن الأحداث في السودان، مضيفة في بيان رسمي أنه لم يدل بأي تصريحات إعلامية حول ما يجرى مؤخرًا في السودان.

للمزيد اضغط هنا

مؤسسات حقوقية فلسطينية تطالب الاحتلال بوقف رش مبيدات مسرطنة فوق غزة

طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بوقف رش المبيدات الحشرية المسرطنة فوق أراضي قطاع غزة عبر طائرات جوية.

للمزيد اضغط هنا

قتيلان و8 جرحى في احتجاجات أم درمان بالسودان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين، في الاحتجاجات المعارضة للرئيس عمر البشير، بأم درمان.

للمزيد اضغط هنا

رئيس كوريا الجنوبية: قمة أمريكية كورية شمالية ثانية قريبا

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اليوم الخميس إن قمة أمريكية كورية شمالية ستعقد "قريبا".

للمزيد اضغط هنا

مقتل 5 جنود بريطانيين في قصف صاروخي لداعش في سوريا

لقي 5 جنود بريطانيين مصرعهم في قصف صاروخي شنه تنظيم داعش الإرهابي في سوريا على دير الزور أمس الأربعاء.

للمزيد اضغط هنا

رئيس فنزويلا يحذر من محاولات إسقاط حكومته "بأوامر من واشنطن"

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من وجود مخطط للإطاحة بحكومته الاشتراكية.

للمزيد اضغط هنا

العثور على حطام في منطقة اختفت فيها طائرة عسكرية فرنسية

أفادت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية أمس الأربعاء، بالعثور على حطام في منطقة بشرق البلاد كانت طائرة عسكرية اختفت بها من شاشة الرادار.

للمزيد اضغط هنا

"سي إن إن" تُكذب ترامب: داعش لم ينته عسكريًا ولا فكريًا

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وجود تنظيم داعش الإرهابي لم ينته أو حتى أيدولوجيته، مثلما أدعى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

للمزيد اضغط هنا

​