وزيرة الصحة: ما حققناه لمكافحة فيروس سي "غير مسبوق ولم تقم به دولة في العالم"

القاهرة- (أ ش أ):

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ما حققته مصر في مكافحة فيروس سي "غير مسبوق ولم تقم به دولة في العالم".

وأضافت وزيرة الصحة في مقابلة تلفزيونية بالقناة الأولى: "قسمنا العمل إلى ثلاث مراحل، واقترحنا على الرئيس السيسي أن تكون مدة العمل 3 سنوات فرفض، وأمر بألا تتجاوز المدة عامين، شاملين مدة العمل على الأرض ومتابعة المرضى بعد إجراء عملية المسح".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنها كانت واثقة في قدرة العاملين بالوزارة على إنجاز المَهمة، متابعة: "قمنا بتقسيم محافظات الجمهورية إلى مناطق حضر، صعيد، دلتا، حدودية، وبدأنا المرحلة الأولى بتقسيم ساعات العمل وطريقة العمل بها معتمدين على عدد كبير من العاملين؛ لتغطية أكثر من 1700 مكان ثابت، إضافة إلى الأماكن المتحركة"، منوهة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تشمل عمليات المسح العاملين بالمشروعات القومية في المحافظات التي يجري فيها الفحص.

وأوضحت زايد أن "المرحلة الأولى فحص ما بين 200 ألف إلى 210 آلف حالة يوميًا بتسع محافظات، أما المرحلة الثانية، ما بين 400 ألف إلى 500 ألف يوميًا".

وقالت الوزيرة إن محافظات الحضر كالقاهرة والإسكندرية هي الأكثر سمنة، تليها محافظات الدلتا، ثم محافظات الصعيد، ثم المحافظات الحدودية، موضحة أن المفحوص إذا ظهر إصابته بفيروس سي فإنه يمر برحلة علاجية بمجرد العلم بإصابته بالمرض، حيث يتم تحديد المكان الذي سيتلقى فيه العلاج، وإذا كان المريض معه تأمين صحي فإنه يتلقى العلاج بناء على ذلك التأمين، وإن لم يكن معه هذا التأمين فإنه يعالج على نفقة الدولة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على توعية المواطنين بضرورة تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن هناك حزمة من الإجراءات ستتخذها الدولة في هذا الشأن، من أجل أن يحصل المصريون على رعاية صحية، فبكثرة أعداد المواطنين يصعب أن نصل معهم إلى خدمات علاجية جيدة.