عضو بـ"صناعة البرلمان" يدعو لزيادة مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة القمامة

كتب- أحمد علي:

دعا طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة القمامة، ووضع ضوابط جديدة تحدد تلك المشاركة.

وأضاف متولي في تصريحات الثلاثاء، أن انتشار القمامة في الشوارع وأنحاء جميع محافظات مصر مشكلة تتفاقم يوما بعد آخر وأصبحت تؤثر ليس فقط على الشكل الجمالي للشوارع بل بدأت تؤثر على صحة المواطن المصري وخاصة الأطفال.

وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية ليشعر المواطن بتحسن حالة النظافة وتحرك المنظومة للأمام، مؤكدا أن الحل يكمن في الحلول الناجزة التي تعتمد على الابتكار ومشاركة جميع طوائف المجتمع وإشراك القطاع الخاص، والسعى لجذب استثمارات كبيرة في إدارة وتدوير المخلفات بما يوفر فرص عمل.

وأشار إلى ضرورة مشاركة الشباب في نجاح تلك المنظومة وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي وصياغة ثقافة جديدة لدى المواطنين يما يخص المخلفات والقمامة.