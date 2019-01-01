وزيرة الصحة تكشف موعد رفع الأجور بالمستشفيات

القاهرة- (أ ش أ):

قالت الدكتورة هالة زايد إن هناك منظومة لرفع الأجور تدريجيًا ستبدأ بالمستشفيات النموذجية ومستشفيات التأمين الصحي.

وأضافت زايد في مقابلة تلفزيونية بالقناة الأولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعمل حزمة من الإجراءات تركز على قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي ونقص الدواء والألبان، إضافة إلى التأمين الصحي وذلك منذ تكليفها بالوزارة، مشيرة إلى أن أتممت حزمة أُعلن عنها 6 يوليو 2018.

وتابعت وزيرة الصحة: "بعدما تم الانتهاء من عمل قوائم الانتظار ليس لدي قلق من وجود تحديات"، لافتة إلى أن تقليص الفترة الزمنية لقوائم الانتظار من 6 أشهر إلى شهرين فقط.