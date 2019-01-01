وزيرة الصحة عن تعرض الأطباء للاعتداء داخل المستشفى: "ظروف العمل بها تحدي"

القاهرة- أ ش أ:

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على شكاوى الأطباء بتعرضهم للاعتداء داخل المستشفى، قائلة: إن ظروف وبيئة العمل بها تحدي.

وأضاف زايد -في مقابلة تلفزيونية بالقناة الأولى-، أنه خلال أول أسبوع من تولي منصبها في يونيو 2018 أصدرت قرارًا بأنه في حال التعدي على الأطقم الطبية يكون المحضر المُحرر باسم المنشأ، من أجل المحافظة على الأطقم الطبية وعدم الذهاب إلى أقسام الشرطة والنيابة.

وأشارت زايد إلى أنه تم إصدار قرارًا بإعفاء الأطباء من الرسوم الدراسية للدكتوراه والماجستير والدبلومة والزمالة؛ لدعمهم في الدراسة، مُبينة أن هناك توجيهات من الرئيس لعمل برامج تدريبية قوية بوزارة الصحة من أجل السفر للخارج لاكتساب الخبرة.