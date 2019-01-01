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    السيسي يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

    09:28 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    السيسي يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

    الرئيس السيسي ونظيره ترامب

    كتب- إسلام ضيف:

    أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، -حسبما ذكرت قناة "اكسترا نيوز"، إنه تم بحث أخر تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.

    وأضاف راضي أن الرئيسين أكدا أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي ثمّن التحركات المصرية للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.

    وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي تناول في الاتصال الهاتفي جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى تأكيد الرئيس السيسي إصرار مصر على مواصلة جهودها الحثيثة لاقتلاع الإرهاب من جذوره.

    السيسي دونالد ترامب رئاسة الجمهورية الإرهاب

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