مُهم لحركة السياحة.. مُتحدّث الحكومة يكشف تفاصيل تطوير طريق المريوطية

كتب- يوسف عفيفي:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بتطوير طريق ترعة المريوطية بالهرم ورفع كفاءته لأهميته للحركة السياحية، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس له علاقة مباشرة بالحادث الإرهابي الذي شهده الطريق مؤخرًا.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إن مشروع تطوير الطريق معروض على الحكومة منذ فترة بناء على طلبات تقدم بها العاملين في مجال السياحة، كونه الطريق الرئيسي الذي يربط آثار منطقة الجيزة، موضحا أنه مهم لحركة السياحة والاكتشافات الأثرية.

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وأضاف سعد، أن رئيس مجلس الوزراء، تفقد الطريق اليوم الثلاثاء، وقرر الاجتماع مع محافظ الجيزة، من أجل إنهاء عمليات التطوير في أقرب فرصة، والاتفاق مع الشركات التي ستتولى هذه العملية على ضغط المدة الزمنية لتطويره.

وأوضح أن عمليات التطوير تتضمن رفع كفاءة الطريق وإنارته وإعادة رصفه وتخطيطه بطريقة أفضل على غرار الطرق الحديثة التي نفذت في مصر، ولتمهيده لقيادة أفضل من قبل سائقي السيارات.

كان إرهابيون استهدفوا أتوبيسا يحمل سياح فيتناميين، على طريق المريوطية الهرم، يوم الجمعة الماضي، بقنبلة بدائية أسفرت عن مقتل 3 سائحين والمرشد المصري.