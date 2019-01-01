المكتب التنفيذي لـ"حماة الوطن" يبحث توسيع قاعدة انتشار الحزب بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

عقد المكتب التنفيذى لحزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بحث خلاله خطة الأعمال الرئيسية للحزب خلال الفترة القادمة.

وذكر الحزب في بيان له، أن الاجتماع تناول تقييم أنشطة أمانات الحزب بالمحافظات والتي تمت خلال العام المنقضي 2018، فضلا عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوسيع قاعدة الانتشار للحزب بالمحافظات.

ولفت البيان إلى أن المكتب التنفيذي أقر عددًا من الاجراءات الخاصة بأمانة المراسم تنظيميا للعمل في الاحتفاليات والأنشطة الحزبية القادمة.