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المكتب التنفيذي لـ"حماة الوطن" يبحث توسيع قاعدة انتشار الحزب بالمحافظات

07:56 م الثلاثاء 01 يناير 2019
المكتب التنفيذي لـ"حماة الوطن" يبحث توسيع قاعدة انتشار الحزب بالمحافظات

الفريق جلال الهريدي

كتب- محمد نصار:

عقد المكتب التنفيذى لحزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بحث خلاله خطة الأعمال الرئيسية للحزب خلال الفترة القادمة.

وذكر الحزب في بيان له، أن الاجتماع تناول تقييم أنشطة أمانات الحزب بالمحافظات والتي تمت خلال العام المنقضي 2018، فضلا عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوسيع قاعدة الانتشار للحزب بالمحافظات.

ولفت البيان إلى أن المكتب التنفيذي أقر عددًا من الاجراءات الخاصة بأمانة المراسم تنظيميا للعمل في الاحتفاليات والأنشطة الحزبية القادمة.

جلال الهريدي حزب حماة الوطن
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