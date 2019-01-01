المحافظين" يُشيد بقرار الرئيس: تشكيل لجنة مواجهة الطائفية يرسخ لدولة القانون"

كتب- محمد نصار:

قال المهندس محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون السياسية، إن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، هو ترسيخًا لقواعد دولة القانون، في الوقت الذي يتطلب تنفيذ القانون بشكل قوي، والتصدي لأي محاولات يائسة تحاول قوى خارجية العبث باستخدام هذه الوتيرة.

وشدد أمين في بيان، الثلاثاء، على ضرورة تكاتف الجهود الشعبية والتنسيقية للعمل مع اللجنة، من خلال التصدي لأزمات طائفية حدثت في بعض المحافظات تحاول بعض العناصر تأجيجها، مطالباً بالعمل على ضرورة نشر الوعي والثقافة والتنوير، وترسيخ مباديء المواطنة التي لا يختلف عليها عنصري الأمة.

وأوضح نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون السياسية، أن التطرف يلتهم استقرار ونمو البلاد، لذلك يجب التصدي لأي محاولات تحاول إحياء ذلك، والعمل على استهداف النمو الثقافي والاجتماعي، وإرساء قيم العدالة الاجتماعية التي عاش وتربي عليها المصريين.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الأحد الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

وتتولى "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع تلك الأحداث حال وقوعها، وتعد اللجنة تقريرا دورياً بنتاج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.