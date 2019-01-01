برلماني: النقل النهري يعاني من خلل واضح في كل مكوناته

كتب- أحمد علي:

تقدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضرورة إعادة هيكلة النقل النهري، ومحاولة الارتقاء به، مؤكدا أن النقل النهري له أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمار، كما يعد أحد الحلول الضرورية للقضاء على الاختناق المروري والزحام في الشوارع.

وأضاف أن منظومة النقل النهري تعاني من خلل واضح في كل مكوناتها، وهناك مشكلات تتعلق بالمجرى الملاحي منها الأعماق الضحلة في بعض المناطق وعدم تحديد الممر الآمن للملاحة بشمندورات واضحة، بالإضافة إلى عدم توافر التدريب والخبرة الكافية لأفراد العمالة النهرية، مع وجود مشكلات تتعلق بالمراسي والموانئ النهرية.

وقال إن النقل النهري يحتاج لعمليات تأمين خلال الرحلات وهو دور الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، كما طالب بتشغيل الأتوبيس والتاكسي النهري بأسعار مناسبة وإقامة مراسي لهم للتخفيف على وسائل النقل الأخرى وتخفيف حدة الزحام بالطرق، مع ضرورة وجود خريطة تُحدد أعماق نهر النيل، ثم إنشاء محطات نهرية على المجرى الرئيسي وفروعه.