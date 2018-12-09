"البطاطس بالمركز الثاني".. تقرير يكشف حجم صادرات مصر الزراعية للخارج في 2018



كتب- أحمد مسعد:

حصل "مصراوي"، على تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإجمالي صادرات مصر الزراعية إلى كافة دول أوروبا وإفريقيا والأسواق الآسيوية طوال عام 2018.

وذكر التقرير، أن صادرات مصر خلال الفترة من 1 يناير حتى 5 ديسمبر 2018، بلغت 4 ملايين طن و796 ألف و814 طن.

ولفت التقرير إلى أن "الموالح" كان لها النصيب الأكبر في التصدير حتى بلغ مليون و635 ألف و785طن، بينما احتل محصول البطاطس المركز الثاني في التصدير وبلغ 759 ألف و117 طن.