مع بدء هطولها.. ننشر خرائط أماكن سقوط الأمطار خلال الـ3 أيام المقبلة

كتب- أحمد مسعد:



مع بدء هطول الأمطار، أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، توقعات الطقس على مختلف أنحاء الدولة للأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضح المركز، في بيان، الأربعاء، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، تقل شدتها كلما اتجهنا للداخل على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء وخليج السويس، اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز، أن غدًا الخميس، من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وسواحل الدلتا وتقل شدتها كلما اتجهنا غربًا، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء ومنطقة القناة وخليج السويس.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من الوجه البحري والإسكندرية وأجزاء من سيناء، بعد غدِ الجمعة.