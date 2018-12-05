سؤال برلماني لتوضيح الموقف الرسمي للحكومة من "التوكتوك"

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب ووزيري الداخلية والنقل، بشأن الموقف الرسمي للحكومة من مركبات "التوكتوك".

وقال إن "مركبات التوكتوك انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت قيادتها مهنة لعدد كبير من الشباب، وحسبما صرحت وزارة التنمية المحلية، فإن مصر بها أكثر من 3 ملايين مركبة (توكتوك) وفقا لبيانات الاستيراد وسنويا يتم بيع وشراء من 60 لـ65 ألف توكتوك".

وأشار إلى وجود تضارب بشأن الموقف الرسمي منها حيث يتم السماح بترخيصها تارة وتارة يتم الحديث عن منعها تماما ووقف أي ترخيص لها.

وقال والي، إن "رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي، قرر وقف إصدار تراخيص جديدة لـ"التوكتوك" لفترة مؤقتة مع التوجيه بالتعامل الحازم مع أي تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة، ولكن سبق ذلك أن أعلنت وزارة التنمية المحلية أن المحافظات مع وحدات المرور مطالبين بتنظيم عملية الترخيص وخطوط السير ومواقف تلك المركبات، وفق قانون رقم 121 لسنة 2008 والمعدل بقانون 54 لسنة 2014، واتخذت في سبيل ذلك عدد من الشروط والضوابط والتساهيل أيضا في عملية الترخيص".

وأكد أن "هذا التضارب غير صحي ويسبب العديد من الأزمات سواء للمواطنين أو المسئولين ويجب أن توضح الحكومة الموقف الرسمي، لاسيما وهناك قرار سابق من مجلس الوزراء، بتكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوكتوك".