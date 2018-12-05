فرنسا تكشف عن أحدث سفينة حربية في العالم في "إيديكس 2018"

كتب- محمد سامي:

عرضت شركة "نافال جروب" الفرنسية، نموذجًا لسفينة "بيل هيرا" الحربية وهي إحدى أكثر السفن تطورًا حول العالم، بمعرض "إيديكس 2018"، الذي تنظمه القوات المسلحة المصرية.

وقال مسئول بالشركة -الموجود بالمعرض-، إن السفينة سيتم الكشف عنها قريبًا لتدخل الخدمة في البحرية الفرنسية ثم يتم بيعها قريبًا للدول الأخرى.

وذكرت الشركة، أن السفينة الجديدة بها مهبط للطائرات وأحدث نظم التواصل لكنها تكتمت على باقي تفاصيلها.



وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

ويشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.