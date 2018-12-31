مجلس الوزراء ينفي تعيين 36 مستشاراً جديداً بوزارة التربية والتعليم

القاهرة- أ ش أ:

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر في بعض وسائل الإعلام و المواقع الالكترونية من أنباء تُفيد بتعيين وزير التربية والتعليم 36 مستشاراً جديداً و13 معاوناً له ، مما يحمل موازنة الدولة أعباء مالية باهظة.

وذكر المركز الإعلامي فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة لتعيين 36 مستشاراً و13 معاوناً جديداً بالوزارة، موضحةً أن الفريق المعاون للوزير يتكون من 8 أعضاء وهم (7 مستشارين ومعاون واحد فقط) ولا يتقاضون أي مبالغ مالية من الوزارة، وأن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة وغضب الرأي العام.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وأنها مستمرة في تنفيذ خطتها التي وضعتها لتتماشى مع رؤية مصر 2030، ولعل من أبرزها نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه هذا العام على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى الصف الأول الثانوي .

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).