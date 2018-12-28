  • عاجل:تركي آل الشيخ: سأبدأ مهمة الترفيه من مصر في منتصف يناير (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي محمد صلاح

    "القوى العاملة": إنذار 195 منشأة خالفت السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

    10:59 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
    "القوى العاملة": إنذار 195 منشأة خالفت السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

    محمد سعفان وزير القوى العاملة

    كتب - أسامة عبدالكريم:

    أنذرت مديرية القوى العاملة بالقاهرة 195 منشأة خالفت السلامة والصحة المهنية، إثر قيامها بشن 8 حملات تفتيشية بمشاركة 33 مكتبا للسلامة والصحة المهنية.

    وذكرت وزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الجمعة- أن المنشآت شملت الفنادق وقاعات الأفراح، ومحطات تموين السيارات، ومخازن موبيليا وأقمشة، ومصانع وورش، وكافيهات، وتم التوجيه الفني اللازم لهذه المنشآت باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة بإزالة المخالفات طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003.

    مديرية القوى العاملة وزارة القوى العاملة القاهرة السلامة والصحة المهنية حملات تفتيشية

    الخبر التالى:

    الإسكان: تنفيذ "سوق وحضانة وملعب" بمشروعات مدينة غرب قنا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان