السيسي يطالب الحكومة بتوفير تأمين صحي شامل لذوي الإعاقة

كتب- محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير التأمين الصحي الشامل لذوي القدارت الخاصة.

وقال السيسي، خلال احتفالية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة " قادرون باختلاف" التي نظمتها وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، مساء الاثنين، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، "في مجالي الإسكان والصحة، تتم دراسة توفير كود الإتاحة الهندسي في جميع المرافق والشقق السكنية، لإزالة المشقة على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

وتابع السيسي: "لا بد من توفير التأمين الصحي الشامل لذوي القدرات الخاصة على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية في العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفي وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم بأسعار رمزية، مع تعميم الاكتشاف والتدخل المبكر في مراكز صحة الأسرة بالمحافظات، لاكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية".

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة بإعداد بيان إحصائي شامل عن ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، يتضمن أعدادهم الفعلية ونوع الإعاقة، ومجالات تفوقهم، وأهم احتياجاتهم من الدولة.