الموافقة على مشروع قانون يسمح لـ"التعليم العالي" إنشاء جامعات أهلية

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وتضمن التعديل -بحسب بيان صادر لوزارة التعليم العالي اليوم الأحد-، إضافة فقرة ثانية إلى المادة 11 من القانون وهي: "كما يجوز للوزارة المختصة بالتعليم العالي إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية".