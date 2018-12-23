الموافقة على مشروع قانون يسمح لـ"التعليم العالي" إنشاء جامعات أهلية
06:37 م الأحد 23 ديسمبر 2018
كتب- محمد قاسم وداليا شبل:
وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وتضمن التعديل -بحسب بيان صادر لوزارة التعليم العالي اليوم الأحد-، إضافة فقرة ثانية إلى المادة 11 من القانون وهي: "كما يجوز للوزارة المختصة بالتعليم العالي إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية".
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