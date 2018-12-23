أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

الموافقة على مشروع قانون يسمح لـ"التعليم العالي" إنشاء جامعات أهلية

06:37 م الأحد 23 ديسمبر 2018
الموافقة على مشروع قانون يسمح لـ"التعليم العالي" إنشاء جامعات أهلية

أرشيفية

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وتضمن التعديل -بحسب بيان صادر لوزارة التعليم العالي اليوم الأحد-، إضافة فقرة ثانية إلى المادة 11 من القانون وهي: "كما يجوز للوزارة المختصة بالتعليم العالي إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية".

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وزارة التعليم العالي جامعات أهلية

الخبر التالى:

تعيين "عوض جبر" رئيسًا لشركة المهن الطبية للأدوية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان