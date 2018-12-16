"مدبولي" يتابع مشروعات مياه الشرب التي ستدخل الخدمة قبل صيف 2019 بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً بحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق، ومسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة موقف المشروعات المقرر دخولها الخدمة قبل صيف عام 2019 بمحافظة الجيزة، وكذا مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة للتعامل مع المناطق الساخنة.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الجهاز ينفذ عددًا من المشروعات بمحافظة الجيزة، ومن المقرر دخولها الخدمة تباعاً قبل صيف عام 2019.

وأضاف الفار، أن إجمالي كميات المياه المضافة من تلك المشروعات يبلغ 430 ألف م3/يوم، وهي: مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب، بإجمالي طاقة تصميمية160 ألف م3/يوم (مرحلة أولى 80ألف م3/يوم – مرحلة ثانية 80 ألف م3/يوم)، ومشروع تغيير 6 طلمبات برفع 110 م بدلاً من 75 م، بتوسعات محطة مياه إمبابة، لزيادة الطاقة الإنتاجية بكمية 40ألف م3/يوم، ومشروع محطة الحوامدية، بطاقة تصميمية 70ألف م3/يوم، ومشروع محطة توسعات مياه أطفيح، بطاقة تصميمية 60 ألف م3/يوم، ومشروع محطة القيراطين(أوسيم)، بطاقة تصميمية 60 ألف م3/يوم، ومشروع محطة منشأة القناطر، مرحلة أولى بطاقة تصميمية 40 ألف م3/يوم.

من جانبه، أوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن من أهم الأسباب التى أدت لظهور المناطق الساخنة بالمحافظة، التوسع العمراني غير المنظم، والتعدي على الأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء بتشييد الأبراج والعمارات الشاهقة، والتعديات السافرة على شبكات مياه الشرب.

واستعرض بدوي بالاجتماع، أهم المناطق الساخنة بالمحافظة، التى تعاني من ضعف الضغوط وكميات مياه الشرب، موضحاً أنه بعد تشغيل المشروعات التي من المقرر دخولها الخدمة قبل صيف 2019، ستتحسن الخدمةبهذه المناطق.

وأضاف، أن المناطق الساخنة أيضاً تضم برك الخيام والعسيلي، وناهيا، وأرض البحر - ترعة الإخلاص بحي العمرانية، وصفط اللبن، وتتمثل مشكلة هذه المناطق في أن الشبكات مُنفذة بالجهود الذاتية، وغير مطابقة للمواصفات، وبأقطار لا تتناسب مع معدلات الاستهلاك، نظراً للتوسع العمراني من أبراج وعمارات شاهقة، بجانب مناطق القصبجى، والمنيب، والزهراء، ومشكلتها فى أن الشبكات مُنفذة بالجهود الذاتية ومتهالكة.

وعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الحلول التى نفذتها الشركة لسد الاحتياج المائي، مشيرا إلى أن المشروعات المطلوبة لسد الاحتياجات المائية(المشروعات المقترحة2020/2019)، تشمل، توسعات بمحطة مياه إمبابة بطاقة 200 ألف م3/يوم، وإنشاء خط ناقل 1000مم بمحازاة الطريق الدائري لتغذية المناطق الساخنة في كفر طهرمس وفيصل بمتفرعاته، وتوسعات محطة مياه الجيزة بطاقة 100ألف م3/يوم، وتوسعات بمحطة مياه أبو النمرس (المرحلة الثانية)بطاقة 60 ألف م3/يوم، وتوسعات بمحطة مياه البدرشين (المرحلة الثالثة) بطاقة حوالي 34 ألف م3/يوم، وإنشاء محطة مياه برقاش بطاقة حوالى 40 ألف م3/يوم.