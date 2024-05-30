تزامنا مع ارتفاع الحرارة.. توصيات مهمة لمزارعي الزيتون

كتب- عمرو صالح:

أصدر قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال الفترة الحالية.

وبحسب بيان صادر عن قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، تمثلت التوصيات في الآتي:

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.

2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4- ضبط عمليات الري وعدم الإفراط فيه.

5- دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.

6- مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

7- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

8- مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف إليه زيت معدني.

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