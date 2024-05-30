الزراعة: فحص وعلاج أكثر من 3000 رأس ماشية مجانًا بدمياط

كتب- عمرو صالح:

أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، نتائج أعمال القافلة البيطرية المجانية التي تم إطلاقها بداية هذا الأسبوع بقرى محافظة دمياط.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، في تصريحات له، إن تلك القافلة جاءت في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار أبناءه خاصة من المزارعين والمربين.

وأضاف أن القافلة جابت قرى المحافظة لعلاج ماشية وأغنام وماعز ودواب صغار المربين، لافتًا إلى أنها جاءت بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ومعاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

وحول نتائج أعمال الحملة، أوضح "فاضل"، أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 371 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 372 حالة لعلاج الطفيليات الداخلية، و898 للطفيليات الخارجية، والرش لعدد 833 حالة، وتم عمل 88 عملية جراحية وتحصين 458 بالتحصينات غير السيادية، وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد إجمالي 3020 حالة لدى 1115 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.

اقرأ أيضا:

مصدر يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان

تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر

انفراجة لحالات الطلاق.. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين