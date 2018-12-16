  • عاجل:لاسارتي يصل مقر الأهلي للتفاوض على تولي القيادة الفنية للفريق (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسن كامي الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    "حقوق الإنسان بالبرلمان" تتفقد أحد سجون القاهرة الكبرى

    10:39 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    "حقوق الإنسان بالبرلمان" تتفقد أحد سجون القاهرة الكبرى

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    تحرك وفد برلماني للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، منذ قليل، لتفقد أحد السجون بالقاهرة الكبرى.

    ويضم الوفد البرلماني، عددًا من أعضاء اللجنة منهم النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والنائب محمد الغول، عضو مجلس النوّاب عن ائتلاف دعم مصر، والنائب محمود رشاد، عضو مجلس النوّاب عن حزب النور.

    وتأتي زيارة اللجنة، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة، والتي استهلتها منذ بداية دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، إلي السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من المعاملة الجيدة لهم وتطبيق مباديء حقوق الإنسان.

    حقوق الإنسان مجلس النواب سجون القاهرة مارجريت عازر

    الخبر التالى:

    ​رئيس "الطاقة الذرية": 12 دولة بـ163 بحثًا تشارك بالمؤتمر العربي للاستخدامات السلمية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان