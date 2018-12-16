"مكتب التنسيق هيتلغي بعد النظام الجديد؟".. وزير التعليم العالي يجيب

القاهرة- مصراوي:

نفى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ما أثير إلغاء مكاتب التنسيق في السنوات المقبلة بعد تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، مضيفًا: "مكاتب التنسيق باقية، ومتمسكون بها".

وأوضح عبدالغفار، خلال استضافته ووزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن "مكتب التنسيق وسيط بين المرحلتين وليس له علاقة بتطوير المنظومة، سيتم قياس مهارت الطلاب بالإضافة إلى إجمالي الدرجات التي حصلوا عليها، للدخول إلى الكليات، وليس قياس إجمالي الدرجات فقط".

واستطرد: "ولو حتى في المستقبل سيتم استحداث آليات جديدة للدخول إلى الكليات، من خلال قياس مهارات الطالب الحقيقية التى تؤهله لكلية مثل الفنون الجميلة على سبيل المثال.