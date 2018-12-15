وزير الأوقاف يطالب بإعادة قراءة التراث الفكري بـ"صورة عصرية"

كتب - محمود مصطفى:

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة عصرية مستنيرة تفتح لنا آفاقًا أوسع للإسهام في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة.

وقال وزير الأوقاف، في بيان اليوم السبت، إن التأهيل والتدريب والتثقيف منهج ثابت وعملية مستمرة لا يجب أن تتوقف حتى نستطيع مواكبة ظروف العصر ومستجداته ، وألا ننعزل عن واقعنا وعالمنا المعاصر.

وأشار إلى اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين بها ورفع مستواهم علميًّا ومهنيًّا وإداريًّا وتدريبهم وفق أفضل البرامج التدريبية وأحدثها وأكثرها تطورًا بما يتواكب مع تطورات العصر ومستجداته ويسهم في دعم وتطوير العمل الدعوي والإداري بالوزارة.

وكان وزير الأوقاف قد التقى بنحو مائتي إمام وإداري وواعظة من المتميزين علميًّا وإداريًّا بوزارة الأوقاف ، وذلك لإختيار المجموعة الأولى للتدريب بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ، واختيار المجموعة الأولى للتدريب بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة وإعداد المدربين ، والتي سيتم إفتتاحها خلال شهر يناير.