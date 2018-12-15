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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الاثنين وتحذير من هذه الظاهرة

04:11 م السبت 15 ديسمبر 2018
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الاثنين وتحذير من هذه الظاهرة

الطقس - أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد الأحد ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض حتى يوم الثلاثاء المقبل، وأضاف عبدالعال لمصراوي، أنه بدءًا من الاثنين ستشهد المناطق الساحلية تساقط الأمطار مع نشاط للرياح، على أن تكون درجة الحرارة 19 والصغرى 12، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي توقعات لسقوط أمطار على محافظة القاهرة، حتى يوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن معظم المحافظات ستشهد نشاطا للرياح تكون مثيرة للأتربة، مع تواجد بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد فى فترات اليوم.

وحذر عبدالعال من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق المجاورة من المسطحات الميائية والطرق الزراعية في فترة الصباح.

أحمد عبد العال لأرصاد الجوية رجات الحرارة لطقس

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