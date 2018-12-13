نقيب الصحفيين لـ"مصراوي": إلغاء قرار منع نشر اسم رئيس الزمالك بالصحف

كتب- مصطفى علي:

كشف عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه تم التراجع عن القرار الخاص بمنع نشر اسم رئيس نادي الزمالك بالصحف المصرية لمدة عام، وذلك بعد زيارته للنقابة اليوم الخميس.

وقال سلامة لمصراوي: "بالنسبة لنا ليس لنا مشكلة مع رئيس نادي الزمالك بشكل شخصي، فمشكلتنا كانت بسبب أزمة منع الصحفيين من دخول النادي وإلغاء عضوياتهم، وطالما تم التوصل لحل للأزمة، فليس لدينا أي سبب لمنع نشر اسمه بالصحف".

وأعلن نقيب الصحفيين، أنه سيتوجه على رأس وفد صحفي من أعضاء مجلس النقابة والصحفيين أعضاء النادي لزيارة نادي الزمالك غدًا الجمعة، لحضور افتتاحات جديدة بالنادي، استجابة لدعوة رئيس النادي في إطار جهود حل الأزمة والخلافات القائمة.

وكان رئيس "الزمالك"، أكد تقديره للصحافة والصحفيين ومجلس النقابة ونقيب الصحفيين، اليوم الخميس، مشيرًا إلى دعمه الكامل للزملاء أعضاء النادي وحل جميع المشاكل والخلافات السابقة في إطار من الثقة المتبادلة بين نقابة الصحفيين ونادي الزمالك والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه مع نقيب الصحفيين من قبل.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الزمالك إلى مقر نقابة الصحفيين يرافقه المستشار أحمد جلال، نائب رئيس النادي وبحضور إيهاب الخولي ومحمد الحسيني، عضوي مجلس النواب.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر خلال اجتماعه في 10 نوفمبر الماضي، منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك لمدة عام، ‏ وإحالة أي صحفي يخالف القرار للتحقيق‏.‏ كما قرر المجلس- حينها- مخاطبة النائب العام لتمكين الصحفيين الأعضاء من دخول النادي مع توفير الحماية لهم مع تضامن النقابة الكامل في البلاغات المقدمة منهم ضد رئيس نادي الزمالك.