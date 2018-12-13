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السيسي وولي عهد أبوظبي يبحثان هاتفيا التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

09:58 م الخميس 13 ديسمبر 2018
السيسي وولي عهد أبوظبي يبحثان هاتفيا التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر والامارات، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ترسيخا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

السيسي محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي الإمارات بسام راضي

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